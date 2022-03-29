ПАО "Волыньгаз" Фирташа выиграло суд и подтвердило законность владения газопроводом

Генеральный прокурор не получил удовлетворения по иску, который был предъявлен компании Дмитрия Фирташа. Верховный суд Украины рассматривал иск против ПАО "Волыньгаз". Его суть – признание незаконным передачи Волыньгазу газораспределительной системы.

Замгенпрокурора требовал вернуть Украине газораспределительную систему, которую Волыньгаз получил по договору с Министерством энергетики в 2012 году. Отмечается, что он подавал иск в интересах Фонда госимущества и требовал взыскания с компании 117,8 млн грн. Заместитель генпрокурора считал договор незаконным, т.к. якобы только ФГИ имел право распоряжаться этим госимуществом, а не Кабмин или Минэнерго.

Суд пришел к выводу, что "доводы, приведенные прокурором в ходатайстве, не являются убедительными, уместными и достаточными".

Согласно решению суда, постановлением Кабмина именно Минэнерго имело право заключать договора компаниями в сфере распределения газа. Таким образом кассацию заместителя генпрокурора оставили без удовлетворения.