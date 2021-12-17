ПАО Укрзализныця реструктуризировала выплату $200 млн долга Сбербанку

Свой долг украинскому филиалу российского Сбербанка в $200 млн железнодорожная госкомпания ПАО Укрзализныця вынуждена была реструктуризировать.

Согласно условиям кредитного договора, вся сумма долга должна быть выплачена до 31 июля.

В соответствии с соглашениями, подписанными на прошлой неделе, УЗ получила от банка отсрочку выплат сроком на три года.

Договор реструктуризации предусматривает возможность досрочного погашения долга. Вступление договора в силу ожидается после принятия соответствующего решения Национальным банком Украины.

В качестве причины отсрочки указывается негативное влияние эпидемии коронавируса на операционную деятельность Укрзализныци.

Как сообщалось ранее, Укрзализныця сняла часть ограничений для пассажиров. С 16 июля компания начала продавать билеты на 100% мест в пассажирских вагонах.