ПАО «Донецкоблгаз» прекратило работу из-за нарушений договора

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) вынесла решение аннулировать лицензию ПАО «Донецкоблгаз» с 1 августа 2021 года. Причиной стало неединичное нарушение законодательства, а также договоров по поставке газа.

Решение принято по результатам проверки, проведенной НКРЭКУ по просьбе «Оператора газотранспортной системы Украины». Специалисты установили, что «Донецкоблгаз» в течение прошлого года дважды не выполнил условия договора по транспортировке газа, заключенного с «Оператором ГТС» в части оплаты стоимости суточных небалансов за газовые месяцы в октябре, ноябре и декабре 2020-го.

В итоге — долг «Донецкоблгаза» по состоянию на 16.03.2021 года за урегулирование суточных небалансов достиг почти 354 млн грн с НДС (около 87% от общей стоимости). Как отметили в НКРЭКУ, «Донецкоблгаз» не просто повторно нарушил условия лицензии, а совершил диверсию против потребителей и страны: в марте предприятие отключало от газоснабжения теплокоммунэнерго, несмотря на четкую позицию НАК «Нафтогаз Украины» о недопустимости этого.

Минэнерго, Фонд госимущества, «Нафтогаз», как владельцы 38% акций этого предприятия, должны определить, какой компании передадут эти сети. НКРЭКУ до 1 августа выдаст лицензию новому предприятию.