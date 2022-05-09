Пандемия ускорила рост цен на жилье в Украине

19:02 05 августа Киев, Украина

Согласно анализу рынка недвижимости Киева Львова , Одессы, Харькова и Днепра, цены на недвижимость в среднем выросли на 17,3%.

Об этом сообщают аналитики компании OLX.

Вторичный фонд

Квартиры, построенные до 2011 года, дорожали медленнее, но стабильно. Даже в разгар первого локдауна — в мае 2020-го — цены выросли в среднем на 1,5% по сравнению с январем. Среди городов-миллионников дешевле стали лишь трехкомнатные квартиры в Одессе, но и там цены упали менее чем на $1 тысячу от общей стоимости объекта.



Всего за 1,5 года цены на однокомнатные квартиры в Киеве увеличились на 17% (до $41 тыс в среднем.), двухкомнатные — на 18% (до $59 тыс.), трехкомнатные — на 23% (до $83,3 тыс.).



Цены на квартиры в Днепре и Харькове росли быстрее, чем в Одессе и Львове. Недвижимость в Днепре подорожала примерно на 30%, в Харькове — на 21%, в Одессе — на 3,7%, во Львове — на 8%.



Дома, построенные после 2011 года

Новостройки также активно дорожают. Например, в Киеве в июне-июле цены на них выросли на 6,5%, в Харькове — на 9,3%. В Днепре рынок немного просел. Во Львове и Одессе стоимость на такое жилье в этом сезоне поднимается не очень активно.



В целом за полтора года в Киеве усреднённые цены на однокомнатные квартиры в новых домах выросли на 22% (до $73 тыс.), двухкомнатные — на 21% (до $118,4 тыс.), трехкомнатные — на 22,5% (до $190 тыс.).



В Днепре квартиры в новых домах подорожали в среднем на 19%, в Харькове — на 21%, в Одессе — на 13%, во Львове — на 9%.



На этапе строительства

Сегмент этого рынка недвижимости в результате вызванного пандемией кризиса пострадал больше всего. Цены во Львове и Харькове за полтора года так и не вернулись к докарантинным показателям. В Киеве, после краткосрочного падения на 3% в мае 2020-го, цены на такую недвижимость взлетели.



Однокомнатные квартиры в Киеве подорожали на 27% (до $50,5 тыс.), двухкомнатные — на 28% (до $72,5 тыс.), трехкомнатные — на 42% (до $100 тыс.)



В Днепре и Львове цены на квартиры в домах на этапе строительства выросли в среднем на 13%, в Одессе — на 18%, а в Харькове — упали на 17%.