«Пакет малыша» будет стоить 5763 грн

Народные депутаты Украины утвердили новую стоимость «пакета малыша». Теперь она составляет ровно три прожиточных минимума. По мнению чиновников – это поспособствует поддержке молодых мам и малышей.

Принятый Верховной Радой закон «О внесении изменений в Закон Украины «О государственной помощи семьям с детьми» относительно предоставления помощи в связи с беременностью и родами и эффективного использования бюджетных средств при финансировании одноразовой натуральной помощи «пакет малыша» (проект №5064 ) уже находится на подписи у Президента.

Поэтому, как только глава государства подпишет эти изменения, детский набор будет стоить 5763 грн., а к концу года его стоимость вырастет до 6300 грн. Нардепы прогнозируют, что реализация положений закона, согласно которым определение размера единовременной натуральной помощи на уровне 3-х прожиточных минимумов для детей до 6 лет может привести к уменьшению стоимости «пакете малыша». Впрочем, это, в свою очередь, приведет к сокращению расходов из госбюджета.

А вот электронный аукцион Prozorro, через который закупать товары для «пакета малыша», будет способствовать снижению конечной цены, однако это не будет иметь никакого негативного влияния на качество товаров. Потому что она указана в технических требованиях тендерной документации.