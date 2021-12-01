Падение украинской экономики – что ждать?

18:43 14 Июль Киев, Украина

Падение экономики Украины в 2020 году может составить 7 или 7,5% ВВП. Об этом сообщил эксперт по экономическим вопросам Олег Пендзин.«На сегодняшний момент курс гривны не соответствует фактическому положению дел в экономике. У нас падает ВВП на 5,5% за первое полугодие, а курс гривны укрепляется. Логично было бы сегодня опустить курс гривны до той цифры, которая соответствует цифре, заложенной в госбюджет - 29 гривен», - сказал О. Пендзин.По словам эксперта, он не ожидает значительного роста инфляции.

«Мы будем ориентироваться на европейские цены. Там сегодня более–менее стабильная ситуация. Из-за ослабления курса гривны у нас будет инфляция до 10%. Хотя 9% инфляции заложено в госбюджет. Производство продолжит падать, но все не так страшно, как говорят некоторые эксперты. Дефолта ожидать не стоит. Скорее всего, в этом году экономика упадет на 7-7,5%. Все зависит от того, насколько будут вменяемыми действия власти», - резюмировал О. Пендзин.

Напомним, Партия "Слуга народа" и ее парламентская фракция готовы взять на себя ответственность за рост цен и девальвацию гривны. Дополнительная эмиссия гривны неизбежно приведет к этим последствиям.