Падение украинской экономики – что ждать?

Падение экономики Украины в 2020 году может составить 7 или 7,5% ВВП. Об этом сообщил эксперт по экономическим вопросам Олег Пендзин.«На сегодняшний момент курс гривны не соответствует фактическому положению дел в экономике. У нас падает ВВП на 5,5% за первое полугодие, а курс гривны укрепляется. Логично было бы сегодня опустить курс гривны до той цифры, которая соответствует цифре, заложенной в госбюджет - 29 гривен», - сказал О. Пендзин.По словам эксперта, он не ожидает значительного роста инфляции.
Напомним, Партия "Слуга народа" и ее парламентская фракция готовы взять на себя ответственность за рост цен и девальвацию гривны. Дополнительная эмиссия гривны неизбежно приведет к этим последствиям.
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