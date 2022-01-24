Овощи в Украине начали дешеветь

Овощная продукция в Украине начала дешеветь. Это напрямую связано с увеличением предложения на рынке. Так, после пасхальных праздников снизилась цена на молодой картофель, капусте, редис, морковь. Наши журналисты собрали данные о ценах.

Так на самом оптовом фермерском рынке юга Украины «Нежданная», что в селе Великие Копани Херсонской области, ранний картофель продают от 25 до 35 грн / кг, тогда чем 7 мая цены на нее начинались от 35 и достигали 50 грн / кг. Молодая капуста продается по 12-14 грн / кг, тогда как 4 дня назад - по 15-17 грн / кг. Пекинская капуста за это время подешевела с 9-10 грн / кг до 8 грн / кг.

Молодая морковь еще 5 мая стоила 70 грн / кг, тогда как сегодня - 45 грн / кг. Молодая свекла за это время подешевела с 50 до 40 грн / кг. Редис за эти дни подешевел с 15-18 грн / кг до 10-14 грн / кг. Цены на огурец остались на прежнем уровне - 17 грн / кг. Томаты предлагают от 22 до 45 грн / кг.

Также держатся цены на овощи осеннего урожая. Качественную репчатый лук продают от 5.5 до 7 грн / кг, свекла и морковь - по 7-10 грн / кг, картофель - по 8-10 грн / кг.