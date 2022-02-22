Овощи в Украине – стоимость стремительно падает

07:58 30 Сентябрь Киев, Украина

Украинская экономика переживает кризис, что напрямую влияет на стоимость продуктов и услуг в стране. Эксперты отмечают падение стоимости нескольких видов продукции агрокомплекса.

В Украине наблюдается массовый спад цен на овощи. По предположениям экспертов, в дальнейшем стоимость некоторых видов товаров может упасть еще больше от текущего значения. Как гласят данные со стороны Государственной службы статистики Украины, сейчас на украинских рынках можно купить оптом картофель по цене в 6 гривен за килограмм.

За капусту нужно отдать еще меньше — 5 грн за килограмм, а лук будет стоить примерно 3,5 гривны за кило. Интересно, что ранее цена на последний составляла порядка 8 грн. Другими словами, за год лук в Украине стал дешевле на 43%.

Стоимость картофеля стала меньше на 33%, а цена на морковь в среднем поднялась на 8%. Правда сейчас на рынке овощ можно купить даже более дешево.

Ранее в Украине стали дорожать фрукты. В июле текущего года цены повысились вместо того, чтобы идти вниз, что традиционно для летнего времени.

В такой ситуации винят погоду и климат. В частности, весна 2020 года не способствовала хорошему урожаю, а часть его была вообще потеряна.