ОВГЗ украинских банков уменьшились на 1,1%

Облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) – это ценные бумаги, которые правительство размещает лишь на внутреннем рынке. Государство даёт гарантию, что по истечению сроков покупатель сможет возместить свои деньги по их номинальной стоимости.

Согласно данным на июль 2020 года эксперты отмечают снижение стоимости портфеля ОВГЗ у украинских банков.

Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) украинских банков уменьшился на 4,409 млрд грн (на 1,1%) – до 418,650 млрд грн, юрлиц – на 0,762 млрд грн (на 2,9%) – до 26,653 млрд грн, нерезидентов - на 0,523 млрд грн (на 0,6%) - до 90,110 млрд грн, физлиц – на 0,037 млрд грн (на 0,5%) – до 7,210 млрд грн, Согласно данным НБУ, в целом портфель ОВГЗ сократился на 5,731 млрд грн (на 0,7%) - до 867,189 млрд грн, тогда как в собственности Нацбанка остался без изменений. Официальный курс на 6 августа– 27,7028 грн/$1. (ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн)