ОВГЗ принесли в казну 6 млрд гривен

Пресс-служба Министерства финансов Украины опубликовало данные по торгам, которые осуществились 13 октября 2020 года. Согласно им государство смогло получить 6 млрд гривен с помощью привлечения инвесторов к покупке ОВГЗ.

Так, на торгах особенное внимание привлекли к себе двухлетние ценные бумаги. Ставки по ним были заметно повышены, а в итоге они смогли привлечь 6 млрд грн. Между тем стало известно, что именно двухлетние облигации Минфин разместил на 1,13 млрд грн., а ставка по ним в ходе торгов менялась на 32 базисных пункта.

3-летних ценных бумаг продали на 1,1 млрд грн.

Ранее Минфин привлек более 7 млрд гривен, и все это благодаря ОВГЗ. Если говорить о средневзвешенной доходности, то по трехмесячным гривневым ОВГЗ она составила 7,19%, по годовым в гривне — уже 9,89%, а по трехлетним — 10,95%.

Также стало известно о введении так называемых зеленых облигаций. По словам и.о. председателя Госэнергоэффективности именно «зеленые облигации» являются тем самым механизмом, который позволяет привлечь для государственных эко-проектов больше зарубежных инвесторов.