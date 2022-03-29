ОВГЗ пополнили бюджет на 1,955 млн гривен

Аукционы облигация внутреннего займа, состоявшиеся 03 ноября 2020 года привлекли в бюджет немалую сумму. Согласно данным Министерства финансов, государственная казна пополнилась на 1,955 млн гривен.

На аукционах Министерство финансов предложило инвесторам три выпуска государственных ценных бумаг в национальной валюте со сроком обращения 3 месяца, 1 и 3 года.

От размещения 3-месячных ОВГЗ в государственный бюджет привлекли 1,952 млн гривен. Средневзвешенная ставка доходности составила 7,5%.

От размещения гривневых 3-летних бумаг в госбюджет привлекли 3 млн гривен, средневзвешенная ставка доходности при этом осталась 10,95%. По однолетним ОВГЗ аукцион не состоялся.