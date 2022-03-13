ОВГЗ на 441,48 млрд гривен в собственности банков - НБУ

11:10 19 октября Киев, Украина

Согласно данным Национального банка Украины ОВГЗ общей суммой 441,48 млрд гривен находятся в собственности банков. При этом цифра на 2,63 млрд гривен превышает данные недельной давности.

Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов по состоянию на 19 октября составляет 80,13 млрд гривен, что на 0,84 млрд гривен меньше, чем было по состоянию на 12 октября.

Фото: Сумма ОВЗГ за неделю выросла на 2,63 млрд гривен

По состоянию на 19 октября объем ОВГЗ в портфеле юридических лиц составляет 29,85 млрд гривен, что на 0,65 млрд гривен меньше, чем было по состоянию на 12 октября.

Объем ОВГЗ в портфеле физических лиц составляет на 19 октября 7,92 млрд гривен (-0,41 млрд за неделю). В собственности НБУ по состоянию на 19 октября объем ОВГЗ не изменился и составляет 324,58 млрд гривен.

Ранее официальные источники сообщали, что объем ОВГЗ в собственности нерезидентов на 12 октября уменьшился на 1 млрд гривен.