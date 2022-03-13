ОВГЗ на 441,48 млрд гривен в собственности банков - НБУ

11:10 19 октября Киев, Украина

Согласно данным Национального банка Украины ОВГЗ общей суммой 441,48 млрд гривен находятся в собственности банков. При этом цифра на 2,63 млрд гривен превышает данные недельной давности.

Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов по состоянию на 19 октября составляет 80,13 млрд гривен, что на 0,84 млрд гривен меньше, чем было по состоянию на 12 октября.

По состоянию на 19 октября объем ОВГЗ в портфеле юридических лиц составляет 29,85 млрд гривен, что на 0,65 млрд гривен меньше, чем было по состоянию на 12 октября.

Объем ОВГЗ в портфеле физических лиц составляет на 19 октября 7,92 млрд гривен (-0,41 млрд за неделю). В собственности НБУ по состоянию на 19 октября объем ОВГЗ не изменился и составляет 324,58 млрд гривен.

Ранее официальные источники сообщали, что объем ОВГЗ в собственности нерезидентов на 12 октября уменьшился на 1 млрд гривен.