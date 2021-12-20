ОВГЗ: Минфин опубликовал бумаг на 6,5 млрд гривен

Пресс-служба Министерства финансов рассказала о деятельности в сфере продажи и покупки облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Ведомство разместило сегодня, 23 марта, облигаций на 6,5 млрд гривен и ждет, что их купят нерезиденты Украины.

В частности, Минфин разместил ОВГЗ со сроком обращения 189 дней на 553,725 млн гривен под 8,59% годовых, 350 дней – на 4 698,6 млн гривен под 10,75% годовых, 609 дней – на 1 121,4 млн гривен под 11,1% годовых, 756 дней – на 47,5 млн гривен под 11,7% годовых и 1 155 дней – на 31,786 млн гривен под 12,05% годовых.

По итогам аукционов в государственный бюджет привлечено в эквиваленте 6 453 млн гривен.

В в 2020 году Министерство финансов привлекло в государственный бюджет 258,8 млрд гривен, 3,9 млрд долларов и 845 млн евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа. Министерство финансов 2 марта разместило облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 6,9 млрд гривен и 163,5 млн долларов.

Ранее заместитель главы Национального банка Дмитрий Сологуб купил ОВГЗ почти на 3 млн гривен.