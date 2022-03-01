Отпустив цены на газ, правительство сразу получило рост его стоимости

Население Украины в очередной раз переживает коммунальный шок. Рост стоимости газа заранее предопределил тяжелую зиму для плательщиков за тепло. Кроме того, подорожание энергоносителей может сказаться на стоимости товаров и услуг. Народный депутат из фракции "Европейская Солидарность", член комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина объяснила, почему в Украине произошел стремительный рост цены на газ.

Об этом шла речь в эфире телеканала "Прямой".

"О чем сегодня говорил на согласительном совете пятый президент Петр Алексеевич Порошенко? О том, что происходит с ценой на газ. Ведь мы знаем, к чему всегда приводит государственное регулирование. Вот вам последствия. После того, как пытались удержать цену на уровне какой-то искусственно сформированной величины, а затем цены отпустили, мы получили рыночную цену, потому что нет государственного регулирования. Я и сама видела в своих платежках, - она составляет более 9000 гривен ", - отметила она. "Что происходит в государстве больше чувствуют люди. Ведь энергетические ресурсы - это стоимость коммунальных платежей. К сожалению, других тенденций люди пока не чувствуют ...", - подчеркнула она.

Напомним, поставщики газа не стали снижать годовой цены ресурса для населения, заявленной в конце апреля с 1 мая 2021 по 30 апреля 2022 года, некоторые повысили цену на июнь по сравнению с маем, один - незначительно снизил месячное предложение, свидетельствуют данные мониторинга сайтов более 70 поставщиков, проведенного "Энергореформою".