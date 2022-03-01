Отпустив цены на газ, правительство сразу получило рост его стоимости

Население Украины в очередной раз переживает коммунальный шок. Рост стоимости газа заранее предопределил тяжелую зиму для плательщиков за тепло. Кроме того, подорожание энергоносителей может сказаться на стоимости товаров и услуг. Народный депутат из фракции "Европейская Солидарность", член комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина объяснила, почему в Украине произошел стремительный рост цены на газ.
Об этом шла речь в эфире телеканала "Прямой".
Напомним, поставщики газа не стали снижать годовой цены ресурса для населения, заявленной в конце апреля с 1 мая 2021 по 30 апреля 2022 года, некоторые повысили цену на июнь по сравнению с маем, один - незначительно снизил месячное предложение, свидетельствуют данные мониторинга сайтов более 70 поставщиков, проведенного "Энергореформою".
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