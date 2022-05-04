Открылся Центр обслуживания оптовых пассажирских перевозок «Укрзализныци»

В рамках развития пассажирских железнодорожных перевозок и внутреннего туризма, в частности, на «Укрзализныце» заработал Центр обслуживания оптовых пассажирских перевозок. Теперь клиенты, которые заказывают групповые поездки пассажиров поездами УЗ, могут с комфортом и без лишней бумажной волокиты заказать необходимое количество билетов, отдельный вагон, вагон-салон или даже дополнительный поезд. Сообщается, что в центре также можно заказать вагон-автомобилевоз, багажный вагон, экскурсии, питание, и даже организацию комплексных туристических пакетов.

«Если раньше им с кипой бумаг приходилось идти в железнодорожные кассы и оформлять там билеты, то теперь имеем специальное помещение, где можно это сделать удобно и быстро», - рассказал директор филиала «Пассажирская компания» Александр Перцовский.

Следующим этапом совершенствования формата обслуживания клиентов станет внедрение онлайн системы заказа билетов для групповых пассажирских перевозок.

На данный момент подобный Центр открыт только в Киеве в помещении Южного вокзала станции Киев-Пассажирский и работает ежедневно с 8:00 до 20:00. Возможно, в дальнейшем представительства заработают и в других крупных городах Украины.

Напомним, что недавно на встрече с представителями туристического бизнеса Украины Владимир Жмак заявил о планах компании в ближайшее время завоевать более 50% внутренних туристов. Делать это будут путем повышения качества предоставления услуг, расширения географии маршрутов и снижения цен на билеты.