Отказ от летнего времени принесет убытки экономике

В Украине все еще ведутся споры об отмене перехода на летнее время. Эксперты утверждают – экономика понесет убытки, если страна останется на зимнем времени. Так, директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский считает, что у населения вырастут расходы на электроэнергию.

«Для экономики однозначно лучше оставить переход на летнее время. Это связано с тем, что у нас, выходит, летнее время начинается раньше, а если остаться на зимнем времени, то темное время суток будет начинаться на час раньше, и, как результат, увеличатся расходы на освещение, увеличивается аварийность на дорогах, потому что в светлое время суток происходит меньше аварий, и т. д.», — сказал эксперт.

Несходовский считает, что все аргументы, которые сейчас озвучиваются за то, чтобы отменить переход, не являются экономическими, и они исключительно касаются самочувствия человека.

«Врачи считают, что перевод времени на зимнее и летнее влияет на биоритмы, и, соответственно, человек себя чувствует хуже. Однако статистику таких показателей, которая подтверждает это, они не предоставляют. Это исключительно по результатам опроса самих пациентов», — подчеркнул специалист.

Следует отметить, что отмена перехода на летнее время приведет к увеличению расхода электроэнергии, так как население будет тратить больше электроэнергии на освещение.