Отказ Нацбанка от фиксированного курса: как изменения повлияют на рынок

07:59 04 октября Киев, Украина





Об этом сказал начальник департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский. В отличие от управляемого курса, при плавающем курсообразовании НБУ все время сглаживает чрезмерные колебания, однако курс определяется валютным рынком самостоятельно.Об этом сказал начальник департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский.

"Сейчас переход к управляемой гибкости обменного курса - это понимание того, что у нас, как сейчас, так и на последующие годы, вероятно, будет постоянный дефицит валюты на рынке, и Нацбанк будет покрывать такой дефицит, продавая валюту из международных резервов. И это значит , что курс будет двигаться в обе стороны, как в сторону подкрепления, так и в сторону обесценения. Однако Нацбанк будет сглаживать колебания в обоих этих направлениях", - отметил он.

В то же время Лепушинский подчеркнул, что произошедшие изменения касаются межбанковского валютного рынка, тогда как в установлении наличного и карточного курса ничего не изменится.



Также представитель НБУ заверил, что курсовые колебания будут ограничиваться.