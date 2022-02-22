Отечественные предприятия химпрома просят правительство о товарном кредите в виде природного газа

За полтора месяца до старта посевной кампании украинские аграрии снабжены минеральными удобрениями в среднем на 36%. При этом в последние годы по объективным причинам отечественные фермеры вносили меньшее количество удобрений, чем в ЕС и США. В этом году этот показатель может просесть еще на 10%.
По данным НАН Украины, дефицит азотных удобрений в Украине составляет 2 млн. тонн.
Такая ситуация повлияет на урожайность, экономику в целом, ведь агросектор является одним из драйверов экспорта. Кроме того, это еще и вопрос продовольственной безопасности - наличие и доступность по цене базовых пищевых продуктов: муки, сахара, хлеба, масла, овощей и т.д.
С другой стороны, не в меньшей поддержке из-за роста стоимости энергоносителей нуждаются и отечественные производители минеральных удобрений – предприятия химической промышленности. Природный газ составляет 80% сырья в химпроме, из-за резкого роста цен на него в свое время останавливался Одесский припортовый завод, некоторые другие понесли значительные потери.
Химпром, несмотря на соответствующие обращения УСПП, не был включен в правительственные инициативы по поддержке промышленности, ведь установление предельных надбавок на газ собственной добычи касалось только производителей так называемых социальных видов продукции.
В результате этого начал расти импорт азотных удобрений, в 2021 году увеличившись в целом на 97,6%.
Следует отметить, что подорожание газа повлияло и на других зарубежных производителей, прежде всего в ЕС. Следовательно, увеличились и цены на импортируемую продукцию.
Выход из данной ситуации один – поддержать собственное производство минеральных удобрений в объемах, достаточных для проведения весенней, а в перспективе – осенней посевной.
В связи с чем правительство просят предоставить отечественным предприятиям химпрома товарный кредит в виде природного газа в объеме до 500 млн. куб. м до марта 2022 включительно. Возвращать голубое топливо производители планируют в апреле-июле 2022 года.
Вся продукция, производимая из указанного природного газа, будет реализована исключительно на внутреннем рынке Украины.
Следует отметить, что такая инициатива уже поддержана Министерством аграрной политики.
Сейчас необходима четкая позиция Министерства энергетики Украины и НАК «Нафтогаз Украины», а также рассмотрение этого вопроса на ближайшем заседании Правительства.
По данным НАН Украины, дефицит азотных удобрений в Украине составляет 2 млн. тонн.
Такая ситуация повлияет на урожайность, экономику в целом, ведь агросектор является одним из драйверов экспорта. Кроме того, это еще и вопрос продовольственной безопасности - наличие и доступность по цене базовых пищевых продуктов: муки, сахара, хлеба, масла, овощей и т.д.
С другой стороны, не в меньшей поддержке из-за роста стоимости энергоносителей нуждаются и отечественные производители минеральных удобрений – предприятия химической промышленности. Природный газ составляет 80% сырья в химпроме, из-за резкого роста цен на него в свое время останавливался Одесский припортовый завод, некоторые другие понесли значительные потери.
Химпром, несмотря на соответствующие обращения УСПП, не был включен в правительственные инициативы по поддержке промышленности, ведь установление предельных надбавок на газ собственной добычи касалось только производителей так называемых социальных видов продукции.
В результате этого начал расти импорт азотных удобрений, в 2021 году увеличившись в целом на 97,6%.
Следует отметить, что подорожание газа повлияло и на других зарубежных производителей, прежде всего в ЕС. Следовательно, увеличились и цены на импортируемую продукцию.
Выход из данной ситуации один – поддержать собственное производство минеральных удобрений в объемах, достаточных для проведения весенней, а в перспективе – осенней посевной.
В связи с чем правительство просят предоставить отечественным предприятиям химпрома товарный кредит в виде природного газа в объеме до 500 млн. куб. м до марта 2022 включительно. Возвращать голубое топливо производители планируют в апреле-июле 2022 года.
Вся продукция, производимая из указанного природного газа, будет реализована исключительно на внутреннем рынке Украины.
Следует отметить, что такая инициатива уже поддержана Министерством аграрной политики.
Сейчас необходима четкая позиция Министерства энергетики Украины и НАК «Нафтогаз Украины», а также рассмотрение этого вопроса на ближайшем заседании Правительства.
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