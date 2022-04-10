Отчет ООН прогнозирует упадок украинской экономики

Из-за пандемии коронавируса экономика Украины может оказаться в худшей за десятилетие рецессии. В результате девять миллионов людей окажутся в бедности. Об этом говорится в отчете Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

С начала пандемии более 80% украинских домохозяйств потеряли доходы, а в более чем 40% семей по крайней мере кто-то один потерял работу. Также в сентябре 15% домохозяйств заявили, что имеют долги - в начале пандемии таких было 11%.

Особое беспокойство у ООН вызывает ситуация в Луганской области. В октябре на подконтрольных территориях загруженность коек для больных COVID-19 превысила 70%. Данных о неподконтрольные территории нет, но есть сообщения, что в селах не хватает основных лекарств, в частности антибиотиков и антивирусных препаратов. ООН предполагает, что социально-экономические последствия для региона будут разрушительными.

Правительство прогнозирует, что в этом году ВВП Украины упадет на 6%, а в 2021 и 2022 годах возобновит рост - приблизительно на 4% ежегодно.

Международный валютный фонд настроен на пессимистичный прогноз - падение на 8,2% в 2020 году.