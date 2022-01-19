Отчет НБУ про ИПБО Украины – март 2021

Ежемесячный отчет Национального банка Украины показал, что в стране падает показатель производства. Базовые отрасли Украины показали падение на 0,1% за период с 01 по 31 марта 2021 года. Показатели Индекса производства базовых отраслей (ИПБО) составили 4,3% на февраль 2021 года.

Данные размещены в «Макроэкономическом и монетарном отчете» опубликованном национальным регулятором в апреле. Если смотреть уровень ИПБО за весь первый квартал, то падение составило 2,6%. В марте проявилось ожидаемое оживление в сфере потребительского спроса, что стало предпосылкой для резкого скачка роста розничного товарооборота. Также повлияло и восстановление роста показателей в промышленном производстве, секторе перерабатывающей промышленности.

При этом эксперты говорят о том, что замедление падения ИПБО зафиксировано в связи с тем, что год назад, в марте, начался коронакризис, а это значит, что база сравнение между результатами за март 2020 года и марта 2021 года была низкой.