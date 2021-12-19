Основные мошенничества с картами украинцев – как обезопасить себя

13:33 09 Июль Киев, Украина

Учитывая то, что в Украине во время карантина возросло количество финансовых операций по безналичному расчету. При этом самым популярным видом мошенничества с платежными карточками по-прежнему остается социальная инженерия и телефонные аферы.

В пресс-центре Национального банка Украины призывают никому не сообщать свои персональные данные, PIN-коды карточек, три цифры на обратной стороне карточки, срок действия кредитки. Также не рекомендует давать одноразовые СМС-пароли от банков.

Вместе с тем в Департаменте платежных систем и инновационного развития Национального банка Украины уточнили, что главное запомнить, что если клиент сам банку ничего не поручал, никто из банка не будет звонить с уточнением какой-либо информации для разблокировки карточки.

«Если такой звонок поступил, якобы от банка или Службы безопасности, или даже представятся сотрудником НБУ — знайте, что это 100-процентные аферисты»,- сказал глава департамента Алексей Шабан.

Напомним, что в 2019 году Верховная Рада приняла новую редакцию закона о Национальном банке Украины. Согласно этому закону, Национальный банк станет регулятором рынка небанковских финансовых услуг в рамках «разделения», то есть разделения полномочий национальных финансовых услуг между НБУ и Национальными ценными бумагами и Комиссия фондового рынка.

Также Национальный банк Украины упростил процедуру закрытия текущих банковских счетов ФЛП, которые прекращают свою деятельность.