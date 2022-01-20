Ощадбанк выплатил свыше 800 млн грн дивидендов

Пресс-служба Ощадбанка опубликовала информацию о работе предприятия в 2021 году. Согласно данным Ощадбанк выплатил в государственный бюджет 897 млн гривен дивидендов. Одновременно с этим Кабмин подал в Верховную раду законопроект, согласно которому Ощадбанк может стать одним из членов Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Кабинет Министров на заседании 28 апреля утвердил годовой отчет и распределение прибыли Ощадбанка за 2020 год.

"Согласно отчетности, подтвержденной внешним аудитом ООО "Эрнст энд Янг Аудиторские услуги", прибыль банка за 2020 год составляет 2,78 млрд гривен. Согласно решению правительства, госбюджет получит дивиденды в размере 897 млн гривен. Это самая большая сумма дивидендов, которую Ощадбанк оплатит акционеру - государству с момента своего основания", - сообщили в банке.

Указывается, что остальная часть прибыли будет направлена в резервный фонд и на покрытие убытков прошлых лет (139 млн гривен и 1,8 млрд гривен соответственно). Как сообщала налоговая служба, в 2020 году Государственный Ощадный банк увеличил прибыль в 9,3 раза до 2,8 млрд гривен.