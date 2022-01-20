Ощадбанк выплатил свыше 800 млн грн дивидендов

Пресс-служба Ощадбанка опубликовала информацию о работе предприятия в 2021 году. Согласно данным Ощадбанк выплатил в государственный бюджет 897 млн гривен дивидендов. Одновременно с этим Кабмин подал в Верховную раду законопроект, согласно которому Ощадбанк может стать одним из членов Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
Кабинет Министров на заседании 28 апреля утвердил годовой отчет и распределение прибыли Ощадбанка за 2020 год.
Указывается, что остальная часть прибыли будет направлена в резервный фонд и на покрытие убытков прошлых лет (139 млн гривен и 1,8 млрд гривен соответственно). Как сообщала налоговая служба, в 2020 году Государственный Ощадный банк увеличил прибыль в 9,3 раза до 2,8 млрд гривен.
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