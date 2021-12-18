Ощадбанк выиграл суд у Сбербанка России

Четыре года длились судебные тяжбы, в который российский Сбербанк пытался отсудить у украинского Ощадбанка право на пользование торговой маркой и получить компенсацию. Однако, как стало известно, накануне суд наконец принял решение в пользу Ощадбанка.
В ходе судебного процесса было проведено три экспертизы, рассмотрено более 100 ходатайств сторон.
Представители российской стороны настаивали, что регистрация Ощадбанком торговой марки Сбербанк в Украине нарушила права Сбербанка России.
Апелляционный суд согласился с позицией представителей Ощадбанка, решение вступило в силу.
Кстати, в октябре 2019 года Парижский апелляционный суд отклонил жалобу России по иску Ощадбанка на $1,3 млрд. Суд отклонил попытку российской стороны приостановить принудительное исполнение решения международного арбитража.
Как отмечалось в сообщении, решением арбитража было признано, что Российская Федерация несет ответственность за убытки, причиненные в результате оккупации Автономной республики Крым.
В Ощадбанке сообщили, что основным аргументом России было то, что принудительное исполнение арбитражного решения в странах, которые в меньшей степени защищают государственный иммунитет, чем Франция, может привести ей вред.
Напомним, в ноябре 2018 года международный арбитраж постановил возместить Ощадбанку $1,3 млрд за убытки в Крыму и начислять $97 тысяч процентов в каждый последующий день.
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