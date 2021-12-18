Ощадбанк выиграл суд у Сбербанка России

Четыре года длились судебные тяжбы, в который российский Сбербанк пытался отсудить у украинского Ощадбанка право на пользование торговой маркой и получить компенсацию. Однако, как стало известно, накануне суд наконец принял решение в пользу Ощадбанка.

В ходе судебного процесса было проведено три экспертизы, рассмотрено более 100 ходатайств сторон.

Представители российской стороны настаивали, что регистрация Ощадбанком торговой марки Сбербанк в Украине нарушила права Сбербанка России.

"В свою очередь Ощадбанк предоставил все необходимые и допустимые доказательства в подтверждение необоснованности требований истца", - говорится в сообщении.

Апелляционный суд согласился с позицией представителей Ощадбанка, решение вступило в силу.

Кстати, в октябре 2019 года Парижский апелляционный суд отклонил жалобу России по иску Ощадбанка на $1,3 млрд. Суд отклонил попытку российской стороны приостановить принудительное исполнение решения международного арбитража.

Как отмечалось в сообщении, решением арбитража было признано, что Российская Федерация несет ответственность за убытки, причиненные в результате оккупации Автономной республики Крым.

В Ощадбанке сообщили, что основным аргументом России было то, что принудительное исполнение арбитражного решения в странах, которые в меньшей степени защищают государственный иммунитет, чем Франция, может привести ей вред.

"По результатам рассмотрения судья отклонил заявление Российской Федерации о приостановлении принудительного исполнения решения арбитража. Судья решил, что приведенные Российской Федерацией аргументы безосновательны и не обоснованы", – говорится в сообщении.

Напомним, в ноябре 2018 года международный арбитраж постановил возместить Ощадбанку $1,3 млрд за убытки в Крыму и начислять $97 тысяч процентов в каждый последующий день.