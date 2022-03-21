Ощадбанк продолжает судебные споры с компанией Рината Ахметова – «Укртелекомом»

Суд между Ощадбанком и «Укртелекомом» продолжается. Его причина – заявление Ощадбанка о том, что «Укртелеком» не исполнил всех обязательств по договору купли-продажи ценных бумаг. Также, по словам представителей банка - «Укртелеком» не выкупил облигаций на 1 млрд гривен.

22.06.2021 Хозсуд г.Киева принял к рассмотрению жалобу Ощадбанка на действия госисполнителя, в которой госбанк просит суд:

- признать неправомерными действия Днепровского райотдела Государственной исполнительной службы в г.Киеве, которые заключаются в вынесении сообщение от 21.05.2021 о возвращении Ощадбанка (как взыскателю) приказа Хозяйственного суда г.Киева от 07.06.2018 в деле №910 / 3816/16 без принятия к исполнению;

- обязать Днепровский райотдел ДВС вынести постановление об открытии исполнительного производства по принудительному исполнению указанного судебного приказа.

Этот спор касается попыток Ощадбанка взыскать 382 400 000 грн задолженности по облигациям с ООО "ЕСУ" (владелец 92,79% акций "Укртелекома"; конечный бенефициар - Ринат Ахметов). При этом ранее в рамках указанного дела суды обязали ООО "ЕСУ" погасить долг перед госбанком на сумму почти 1 млрд грн.