Ощадбанк отсудил право на торговую марку "Сбербанк"

Более пяти лет длилась судебная тяжба Ощадбанка с российским Сбербанком, Верховный Суд завершил рассмотрение, согласно которому дочернему банку Сбербанка России запрещено использовать в Украине название Сбербанк.
Об этом сообщает пресс-служба Ощадбанка.
В связи с решением Верховного суда Ощадбанк уверяет, что вердикт не повлияет на права и обязанности клиентов украинского банка-оппонента.
Украинский госбанк в деле против российского Сбербанка представляли независимые адвокаты Ярослав и Татьяна Огневьюк.
Ощадбанк настаивал на незаконности переименования украинской "дочки" Сбербанка России на Сбербанк и заявлял о нарушении прав интеллектуальной собственности еще с января 2016 года. В Ощадбанке считают, что Сбербанк России незаконно использует торговую марку "Сбербанк", что может вводить клиентов в заблуждение и определенным образом влиять на их поведение.
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