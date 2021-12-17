Ощадбанк будет брать комиссию за оплату ЖКХ

19:30 30 Март Киев, Украина

Украинцы будут платить комиссию при оплате коммунальных услуг в отделения Ощадбанка. Об этом стало известно после соответствующего ответа работника банка на комментарий пользователя в социальной сети.

«Почему берете комиссию при оплате коммунальных услуг на «довільні реквизити» через Ощад 24??? Раньше комиссия была, если сумма превышает 5000!!! Что за беспредел?», - написала клиентка банка.

В ответ представитель Ощадбанка отметил, что изменение тарифов банка прошло 25 марта 2021 года.

«Были изменены тарифы банка. С 25.03.2021 года при переводе средств в Ощад 24/7 по реквизитам счета Ощадбанка не тарифицируется, если же счет открыт в другом банке комиссия 0,5% от суммы, минимум 2 грн. Ссылка на тарифы указана на сайте», - написал представитель банка.