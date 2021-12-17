Ощадбанк будет брать комиссию за оплату ЖКХ

Украинцы будут платить комиссию при оплате коммунальных услуг в отделения Ощадбанка. Об этом стало известно после соответствующего ответа работника банка на комментарий пользователя в социальной сети.

«Почему берете комиссию при оплате коммунальных услуг на «довільні реквизити» через Ощад 24??? Раньше комиссия была, если сумма превышает 5000!!! Что за беспредел?», - написала клиентка банка.

В ответ представитель Ощадбанка отметил, что изменение тарифов банка прошло 25 марта 2021 года.