Осенью украинцев ждет очередной рост цен на продукты

13:32 20 июля Киев, Украина

Уже осенью в Украине подорожают зерновые и подсолнечное масло, что повлечет за собой рост цен и на другие базовые продукты, такие как мясо, яйца и молоко.

Кандидат экономических наук и независимый эксперт Александр Хмелевский уверен, снижение цен на базовые продукты летом – это тенденция временная.

«Хотя за последний месяц цены на товары стабилизировались, а на некоторые даже снизились. Однако осенью нас ждет очередной рост цен. Рост цен на продукты питания является общемировой тенденцией, которая обусловлена, как дефицитом ряда продуктов питания (запасы зерна находятся на минимуме за последние 7 лет), так и эмиссией доллара и других мировых валют, что приводит к росту инфляции», – отметил эксперт.

Эксперты рассказали, к чему следует быть готовыми уже в следующем сезоне, а также причины подорожания продуктов.

Что может подорожать осенью

Украинцы уже в следующем сезоне смогут прочувствовать на себе рост инфляции. Подорожают, скорее всего, базовые продукты – мясо, молоко, яйца.

«Поскольку аграрный сектор Украины ориентирован на экспорт, особенно это касается производства зерна и масличных культур, то рост цен на мировых рынках приводит к росту экспорта и роста цен в Украине. Рост цен на зерновые культуры, которые используют для производства кормов для откорма скота и птицы, приводит к росту цен на мясо, яйца, молоко», – обращает внимание специалист.

Хмелевский отмечает, что молочная отрасль в Украине продолжает падать, а поголовье коров постоянно сокращается. Часть молока Украина уже импортирует. Кроме того, происходит массовая фальсификация молочной продукции за счет использования пальмового масла и других компонентов.

«Дефицит молока и зависимость от импорта приводят к росту цен на молочную продукцию. На подорожание продовольствия также влияет рост цен на топливо, газ, электроэнергию», – добавляет Хмелевский.

Цены на продовольствие достигли максимальной отметки за 13 лет

Эксперт напомнил, что хотя в последний месяц наблюдается снижение цен на электроэнергию, однако осенью с наступлением отопительного сезона, цены существенно вырастут.

«К повышению цен также приводит рост налогов. В случае принятия Верховной Радой законопроекта № 5600, который предусматривает введение минимального налогового обязательства на крестьянские хозяйства, фермеры заложат новые налоги в цены на свою продукцию. Также к росту цен приведет запуск рынка земли, ведь все расходы на покупку земли и рост арендной платы аграрии тоже переведут на потребителей. Поэтому осенью нас ждет очередная волна подорожания, которая охватит все продовольственные товары. Ну а зимой будет сезонная волна подорожания овощей и фруктов», – резюмировал Хмелевский.

Почему выросли цены в этом году?

Эксперт по вопросам АПК, руководитель комитета по аграрным вопросам украинской Ассоциации бизнеса и торговли Яна Казьмина считает, что на нынешний урожай и ценообразование существенно повлияли погодные условия, то есть поздняя весна. Цены на овощи и ягоды можно было наблюдать «космические».

«Если мы рассматриваем шесть месяцев с начала 2021, то свои коррективы внесла поздняя весна, что в свою очередь отразилось на ценовой политике овощеводства и ягодоводства. Цены на первые овощи урожая в июне пока высоки. Например, килограмм свежей редиски до сих пор стоит 45-60 гривен, а год назад было дешевле на 25-30%. Кроме этого, год назад ранняя клубника продавалась уже в апреле, в этом - на две недели позже и цены заоблачные - до 250 гривен за килограмм», – отмечает Яна.

Мясо и рыба не всем по карману

Стоимость мяса и рыбы в этом году значительно возросла, если сравнивать с прошлым. Но не все семьи могут себе позволить покупать вдоволь такую продукцию. Это привело к снижению его потребления на внутреннем рынке страны.

«Еще важный фактором повышения цен на мясо и рыбу повлияло снижение его потребления на внутреннем рынке Украины. По оценкам экономических экспертов, украинец съедает мяса всего 53-54 кг в год при норме 92 кг, а европеец - 94 кг. Все дело в стоимости мяса и рядовой украинец выбирает собственным кошельком. Таким образом, из-за пониженного спроса потребления на внутреннем рынке цена на мясо растет и цены на корма для скота выросли на 30%, что в конце концов отразится на потребителе», – считает Казьмина.

Также эксперт отметила, что на повышение цен на продовольствие повлияла и пандемия. На внутреннем рынке остались только «сильные» игроки большого и среднего бизнеса, практически вытеснив маленькие хозяйства.