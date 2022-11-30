Оператор ГТС Украины получил оборудование от партнеров для ремонтных работ

14:11 30 ноября Киев, Украина

Оператор ГТС Украины получил оборудование от британских, итальянских и эстонских партнеров по ремонтным и диагностическим работам.

Об этом сообщили в пресс-службе ОГТСУ.

“Специалисты Оператора ГТС Украины проводят ремонтно-восстановительные и диагностические работы под обстрелами, работают на деоккупированных территориях, где работам предшествует разминирование. На сегодняшний день они заботятся об обеспечении гуманитарных потребностей украинцев в условиях энергокризиса”, — говорится в сообщении.

Операторы газотранспортных сетей из других стран, как никто, понимают весь уровень сложности работ, поэтому продолжают оказывать поддержку своим украинским коллегам, отметили в пресс-службе.



Так, итальянский оператор SNAM направил 400 предохранителей. Британская компания National Grid передала цифровые толщиномеры покрытий, необходимые для контроля коррозионного износа стенок трубопроводов, дефектоскопии изделий. Gas Networks Ireland — световая башня, генератор, дрели, бензопила и другие инструменты. Кроме того, из Эстонии от Swedbank и E-governance academy поступили серверы и жесткие диски для обеспечения надежной работы информационных систем.