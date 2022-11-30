Оператор ГТС Украины получил оборудование от партнеров для ремонтных работ

Оператор ГТС Украины получил оборудование от британских, итальянских и эстонских партнеров по ремонтным и диагностическим работам.
Об этом сообщили в пресс-службе ОГТСУ.
Операторы газотранспортных сетей из других стран, как никто, понимают весь уровень сложности работ, поэтому продолжают оказывать поддержку своим украинским коллегам, отметили в пресс-службе.
Так, итальянский оператор SNAM направил 400 предохранителей. Британская компания National Grid передала цифровые толщиномеры покрытий, необходимые для контроля коррозионного износа стенок трубопроводов, дефектоскопии изделий. Gas Networks Ireland — световая башня, генератор, дрели, бензопила и другие инструменты. Кроме того, из Эстонии от Swedbank и E-governance academy поступили серверы и жесткие диски для обеспечения надежной работы информационных систем.
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