Оператор ГТС Украины готовится на случай запуска Северного потока-2

Несмотря на все усилия и санкции со стороны ЕС и США, Россия упорно продолжает строительство Северного потока-2. Скорее всего, Украине придется столкнуться с этой экономической проблемой. С целью избежать больших финансовых потерь эксперты разработали ряд сценариев на случай, если российский газ пойдет в обход территории Украины. Об этом говорится в интервью главы Оператора ГТС Украины Сергея Макогона венгерской газете Világgazdaság, текст которого опубликовало посольство Украины в Будапеште на собственной странице в Facebook.

Руководитель украинской «трубы» утверждает, что услуги ГТС будут востребованы в любом случае, поскольку в Украине самый большой внутренний рынок потребления газа в Восточной Европе. Транзитные мощности обещают оптимизировать, потому что Украине без транзита газа содержать их слишком дорого.

В таком случае надо будет обеспечить экономически целесообразный тариф как для внутренних потребителей, так и для коммерческих клиентов. Также будут модернизировать только те компрессорные станции, которые будут использоваться, а другие постепенно выводить из эксплуатации.

Напомним, строительство российского газопровода «Северный поток-2» в водах Дании завершится к концу сентября 2021 года, хотя ранее планировалось закончить работы в апреле.