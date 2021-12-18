Оператор ГТС отчитался об экспорте газа за ноябрь

11:59 02 Декабрь Киев, Украина

В прошлом месяце показатель экспорта газа поставил очередной рекорд, увеличив показатели за октябрь более чем на 100 млн кубических метров.



Об этом говорится в сообщении «Оператора ГТС» Украины.



Сообщается, что по состоянию на ноябрь показатель дошел до 566 миллионов кубометров, что на 24% или на 109 млн кубических метров больше, чем в октябре.



Лидер по экспорту газа за этот период — Венгрия (поставки составили 317 млн кубических метров газа — это 66% от всех поставок. В Словакию поставки газа дошли до 174 млн кубических метров (31% поставок), в Польшу – 75 млн кубических метров (13%).



По информации издания, газ экспортировали более 20 компаний, среди которых иностранные и украинские трейдеры, так и частные добывающие компании Украины. По состоянию на начало декабря нерезиденты хранят в украинских ПХГ около 1,2 млрд куб. м газа на «таможенном складе».



Ранее Ранее «Оператор ГТС» сообщил, что за октябрь 2021 с помощью украинской газотранспортной системы в Европу был доставлен газ объемом в 2,63 миллиарда кубометров.



А это меньше на 623 миллиона кубометров, чем было доставлено в сентябре текущего года.