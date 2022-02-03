ОПЕК+ приняла решение о добыче нефти на фоне опасений по поводу России и Украины

Нефтяной картель ОПЕК и союзные страны решают, сколько нефти направить в мировую экономику, поскольку цены на нефть колеблются около семилетнего максимума, а резко растущие цены на бензин и опасения по поводу военных действий России против Украины усиливают беспокойство по поводу поставок.
По мнению аналитиков, вероятным результатом онлайн-встречи в среду будет разработка плана альянса ОПЕК+ по постепенному восстановлению добычи, сократившейся в разгар пандемии коронавируса в 2020 году.
Соблюдение плана поддержит цены на нефть, поскольку несколько членов альянса не смогли выполнить свою долю добычи. Более высокие цены на нефть отражаются на всей мировой экономике с точки зрения более высокой потребительской инфляции в США и Европе и более дорогого топлива для отопления, полетов и наземного транспорта.
Недавний рост цен также был вызван напряженностью в Восточной Европе, «где сохраняющаяся неопределенность вокруг России и Украины может поставить под угрозу значительную часть потоков российской нефти в случае срыва дипломатических переговоров и материализации санкций в отношении экспорта энергоресурсов», — сказала Луиза Диксон, старший аналитик рынка нефти в Rystad Energy.
Россия является крупным производителем нефти и газа. Однако некоторые аналитики считают, что любые санкции, введенные США и Европой, будут направлены на экономию энергоресурсов.
ОПЕК+ «похоже, вполне удовлетворена рынками», поскольку цены на нефть восстановились примерно до 90 долларов за баррель, поэтому, вероятно, пока сохранит свой график постепенного повышения, сказал Гэри Пич, аналитик по поставкам нефти в энергетической информационной компании Energy Intelligence.
ОПЕК+ заинтересована в стабильной динамике цен: хотя более высокие цены приносят пользу государственным бюджетам в странах-производителях, члены могут не захотеть, чтобы они взлетели до уровней выше 100 долларов за баррель.
По мнению аналитиков, вероятным результатом онлайн-встречи в среду будет разработка плана альянса ОПЕК+ по постепенному восстановлению добычи, сократившейся в разгар пандемии коронавируса в 2020 году.
Соблюдение плана поддержит цены на нефть, поскольку несколько членов альянса не смогли выполнить свою долю добычи. Более высокие цены на нефть отражаются на всей мировой экономике с точки зрения более высокой потребительской инфляции в США и Европе и более дорогого топлива для отопления, полетов и наземного транспорта.
Недавний рост цен также был вызван напряженностью в Восточной Европе, «где сохраняющаяся неопределенность вокруг России и Украины может поставить под угрозу значительную часть потоков российской нефти в случае срыва дипломатических переговоров и материализации санкций в отношении экспорта энергоресурсов», — сказала Луиза Диксон, старший аналитик рынка нефти в Rystad Energy.
Россия является крупным производителем нефти и газа. Однако некоторые аналитики считают, что любые санкции, введенные США и Европой, будут направлены на экономию энергоресурсов.
ОПЕК+ «похоже, вполне удовлетворена рынками», поскольку цены на нефть восстановились примерно до 90 долларов за баррель, поэтому, вероятно, пока сохранит свой график постепенного повышения, сказал Гэри Пич, аналитик по поставкам нефти в энергетической информационной компании Energy Intelligence.
ОПЕК+ заинтересована в стабильной динамике цен: хотя более высокие цены приносят пользу государственным бюджетам в странах-производителях, члены могут не захотеть, чтобы они взлетели до уровней выше 100 долларов за баррель.
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