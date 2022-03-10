Опасаясь гнева Запада, богатые россияне стремятся спрятать свои активы в Дубае

Богатые россияне пытаются переместить часть своего богатства из Европы в Дубай, чтобы защитить активы от волны ужесточения западных санкций против России в связи с ее вторжением в Украину, сообщают финансовые и юридические источники.
Дубай, свободный финансовый и деловой центр Персидского залива, долгое время был магнитом для сверхбогатых людей со всего мира, а отказ Объединенных Арабских Эмиратов встать на сторону западных союзников дал россиянам сигнал о том, что их деньги там в безопасности.
/>ОАЭ, которые с годами углубили свои связи с Россией, не соблюдают санкции, введенные западными странами, а их центральный банк до сих пор не выпустил указаний относительно западных санкций.
Во многих случаях богатые русские стремятся перевести в Дубай средства, которые сейчас находятся в Швейцарии или Лондоне, в отношении которых были введены санкции как против российских физических лиц, так и против организаций, сказал старший банкир крупного швейцарского частного банка и юрист, знакомый с этим вопросом.
Юрист, базирующийся в Дубае, сказал, что его фирма получила запросы от российских организаций о том, как быстро они могут перевести «очень значительные средства» на сотни миллионов долларов в арабское государство Персидского залива.
Дубай, свободный финансовый и деловой центр Персидского залива, долгое время был магнитом для сверхбогатых людей со всего мира, а отказ Объединенных Арабских Эмиратов встать на сторону западных союзников дал россиянам сигнал о том, что их деньги там в безопасности.
/>ОАЭ, которые с годами углубили свои связи с Россией, не соблюдают санкции, введенные западными странами, а их центральный банк до сих пор не выпустил указаний относительно западных санкций.
Во многих случаях богатые русские стремятся перевести в Дубай средства, которые сейчас находятся в Швейцарии или Лондоне, в отношении которых были введены санкции как против российских физических лиц, так и против организаций, сказал старший банкир крупного швейцарского частного банка и юрист, знакомый с этим вопросом.
Юрист, базирующийся в Дубае, сказал, что его фирма получила запросы от российских организаций о том, как быстро они могут перевести «очень значительные средства» на сотни миллионов долларов в арабское государство Персидского залива.
Пресс-служба Дубая, министерство иностранных дел и центральный банк ОАЭ не сразу ответили на запрос о масштабах российских средств, поступающих в Дубай.
Старший частный банкир сказал, что в некоторых случаях российские клиенты со счетами в частных банках открывали счета в филиале того же банка в ОАЭ. Другие открывали счета в местных банках.
По словам другого финансового источника, россияне, столкнувшиеся с рушащейся экономикой дома, также стремятся вложить свои деньги в инвестиции, в том числе в недвижимость и покупку фондов, которые не раскрывают информацию о собственниках.
Дубай, всемирное туристическое направление, уже давно пользуется популярностью у россиян, именно они были одними из самых популярных посетителей эмирата и покупателей недвижимости еще до войны и последовавших за этим санкций, которые привели к потрясениям в российской экономике.
ОАЭ в 2018 году ввели программу «золотой» визы, которая предоставляет инвесторам и другим специалистам 10-летний вид на жительство.
Банки осторожны
По словам источников, решение ОАЭ воздержаться при голосовании в Совете Безопасности ООН, осуждающем вторжение, в сочетании с тем, что суверенные фонды Персидского залива сохраняют свою связь с Россией, были восприняты как утешение для богатых россиян.
Нет никаких признаков того, что российские богатства, идущие в Дубай, подпадают под санкции Запада. Однако банкиры заявили, что существует риск нанесения ущерба репутации учреждений, получающих российские средства, поскольку транснациональные корпорации по всему миру разрывают связи с Москвой.
Некоторые крупные банки ОАЭ придерживаются осторожного подхода. Банки, работающие в государстве Персидского залива, в прошлом подвергались наказанию за несоблюдение санкций в отношении стран, включая Иран и Судан.
А Глобальная группа по надзору за финансовыми преступлениями Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) на прошлой неделе поместила ОАЭ в «серый список» юрисдикций, подлежащих усиленному мониторингу.
Старший частный банкир сказал, что в некоторых случаях российские клиенты со счетами в частных банках открывали счета в филиале того же банка в ОАЭ. Другие открывали счета в местных банках.
По словам другого финансового источника, россияне, столкнувшиеся с рушащейся экономикой дома, также стремятся вложить свои деньги в инвестиции, в том числе в недвижимость и покупку фондов, которые не раскрывают информацию о собственниках.
Дубай, всемирное туристическое направление, уже давно пользуется популярностью у россиян, именно они были одними из самых популярных посетителей эмирата и покупателей недвижимости еще до войны и последовавших за этим санкций, которые привели к потрясениям в российской экономике.
ОАЭ в 2018 году ввели программу «золотой» визы, которая предоставляет инвесторам и другим специалистам 10-летний вид на жительство.
Банки осторожны
По словам источников, решение ОАЭ воздержаться при голосовании в Совете Безопасности ООН, осуждающем вторжение, в сочетании с тем, что суверенные фонды Персидского залива сохраняют свою связь с Россией, были восприняты как утешение для богатых россиян.
Нет никаких признаков того, что российские богатства, идущие в Дубай, подпадают под санкции Запада. Однако банкиры заявили, что существует риск нанесения ущерба репутации учреждений, получающих российские средства, поскольку транснациональные корпорации по всему миру разрывают связи с Москвой.
Некоторые крупные банки ОАЭ придерживаются осторожного подхода. Банки, работающие в государстве Персидского залива, в прошлом подвергались наказанию за несоблюдение санкций в отношении стран, включая Иран и Судан.
А Глобальная группа по надзору за финансовыми преступлениями Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) на прошлой неделе поместила ОАЭ в «серый список» юрисдикций, подлежащих усиленному мониторингу.
Пресс-служба Дубая, министерство иностранных дел и центральный банк ОАЭ не сразу ответили на вопросы относительно рекомендаций банкам и предприятиям о том, как соблюдать санкции в отношении России, или о том, какие протоколы действуют, если другие страны потребуют конфискации любых активов, находящихся под санкциями.
Два источника, знакомые с этим вопросом, сказали, что предприятия в ОАЭ будут тратить больше времени на изучение происхождения своих средств с помощью так называемого процесса «Знай своего клиента».
Управление капиталом
Источник в дубайском банке сообщил, что средства от россиян не принимаются в управление активами, хотя они могут открывать депозитные счета.
Два источника, знакомые с этим вопросом, сказали, что предприятия в ОАЭ будут тратить больше времени на изучение происхождения своих средств с помощью так называемого процесса «Знай своего клиента».
Управление капиталом
Источник в дубайском банке сообщил, что средства от россиян не принимаются в управление активами, хотя они могут открывать депозитные счета.
По словам источников, зарождающаяся индустрия частного капитала в ОАЭ еще не достигла масштаба или сложности, чтобы полностью поглотить богатство, хранящееся в Швейцарии и других традиционных финансовых убежищах.
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