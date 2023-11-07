ООН просит выделить 435 миллионов долларов на гуманитарную помощь Украине

В связи с корректировкой Плана реагирования на гуманитарные вызовы ООН просит партнеров выделить Украине помощь в размере 435 миллионов долларов.
Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA Ukraine).
Отмечается, что эти средства позволят обеспечить в течение зимнего периода гуманитарной помощью более 1,7 миллиона человек по всей Украине до марта 2024 года.
Соответствующий План реагирования на гуманитарные вызовы осуществляется в рамках поддержки усилий правительства Украины, а также национальных, региональных и местных органов власти. В дальнейшем он будет дополнен регулярной программой, призванной удовлетворить потребности более 11 миллионов украинцев.
В рамках мероприятий реагирования на 2023-2024 годы поддержка будет оказываться, прежде всего, общинам, где велись или ведутся активные боевые действия, а именно: в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской, Луганской, Николаевской, Сумской и Запорожской областях.
В OCHA Ukraine отметили, что ООН и партнеры продолжают оказывать помощь прифронтовым общинам в Украине. С начала года в прифронтовые районы прибыли 96 гуманитарных конвоев. В преддверии зимы гуманитарные работники раздают жизненно необходимые вещи, такие как термоодеяла, матрасы и обогреватели.
Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA Ukraine).
Отмечается, что эти средства позволят обеспечить в течение зимнего периода гуманитарной помощью более 1,7 миллиона человек по всей Украине до марта 2024 года.
Соответствующий План реагирования на гуманитарные вызовы осуществляется в рамках поддержки усилий правительства Украины, а также национальных, региональных и местных органов власти. В дальнейшем он будет дополнен регулярной программой, призванной удовлетворить потребности более 11 миллионов украинцев.
В рамках мероприятий реагирования на 2023-2024 годы поддержка будет оказываться, прежде всего, общинам, где велись или ведутся активные боевые действия, а именно: в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской, Луганской, Николаевской, Сумской и Запорожской областях.
В OCHA Ukraine отметили, что ООН и партнеры продолжают оказывать помощь прифронтовым общинам в Украине. С начала года в прифронтовые районы прибыли 96 гуманитарных конвоев. В преддверии зимы гуманитарные работники раздают жизненно необходимые вещи, такие как термоодеяла, матрасы и обогреватели.
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