Онлайн-услуги ПФУ для пенсионеров

07:58 29 Сентябрь Киев, Украина

Онлайн услуги для пенсионеров перестали быть фантастикой. Пенсионный фонд вводит ряд онлайн- услуг для тех, кто вошел в пенсионный возраст. Об этом сообщается на сайте Министерства цифровой трансформации.

С 1 июля пенсия назначается автоматически при достижении пенсионного возраста. При этом нет необходимости дополнительно обращаться и лично посещать органы Пенсионного фонда. Сервис позволяет предоставить всю необходимую для назначения пенсии информацию заранее и провести проверку имеющихся в фонде данных. С начала работы сервиса заявления подали уже 813 будущих пенсионеров.

Помимо этого, Минцифры совместно с Пенсионным фондом вводят в работу комплекс е-услуг, которые позволят не выходя из дома, в режиме онлайн провести множество операций, связанных с начислением и выплатой пенсий.

Теперь, люди пенсионного возраста могут воспользоваться услугами сервисов «Автоназначение пенсий», «Пенсионный калькулятор», мобильным приложением «Пенсионный фонд», а также Электронной трудовой книжкой.

Напомним, что Пенсионный фонд Украины разработал и внедрил новое мобильное приложение, которое получило название «Пенсия в смартфоне». Теперь все сведенья будущий пенсионер сможет подавать онлайн. Эта разработка выполнена в рамках введения автоматического начисления пенсии в Украине.

В процессе разработки были учтены самые разные моменты, поэтому готовое приложение позволит пенсионеру завести личный кабинет и беспрепятственно входить туда с любого мобильного устройства (планшет, смартфон). Веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда даст возможность подавать документы, получать необходимые справки, при необходимости получить консультацию специалиста онлайн (дистанционно).

В Министерстве цифровой трансформации заявили, что единый реестр получателей социальных выплат позволит государству сэкономить около 100 млрд гривен бюджетных средств. Глава ведомства заверил, что много денег из государственного бюджета уходит на выплаты пособий украинцам, которые на самом деле не нуждаются в них. А при создании реестра верификация получателей льгот будет проходить более тщательно.