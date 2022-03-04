Олег Пензин: инфляция в Украине и ее последствия

Экономист Олег Пензин рассказал об уровне инфляции в 2020 году. Согласно прогнозу Кабинета министров, уровень инфляции к концу года увеличится до 11%. Сейчас, показатель колеблется около 3.5-4%

“Сегодня цены на продукты питания в Украине либо дешевле прошлогодних на аналогичную дату, в частности, борщевой набор, либо выше на 1,5-2%. Но я однозначно хочу сказать, что мы ожидаем роста цен к концу года. От инфляции зависят средние взвешенные цены на рынке - коммуналки, продуктов и всего остального. Цены на продукты, обычно, у нас растут, как уровень инфляции, поэтому на 7-8% наша продуктовая корзина подорожает к концу года”, - заявил эксперт.

Отметим, что о росте цен, в частности на хлеб, заявили и в Ассоциации пекарей Украины. По их заявлению, цены вырастут до конца 2020 на 15%. Однако Олег Пензин заявил, что повышение такого уровня несколько завышено.

“Сейчас действительно существует мировой тренд повышения цен на зерно. Но если мы посмотрим на годовое изменение цен на муку, то оно крайне незначительно. Да, скорее всего, мы увидим рост цен на муку в ближайшие несколько месяцев, но сейчас мука выросла по отношению к цене прошлого года не более чем на 2%”, - заявил эксперт.

Эксперт отметил, что если пекари будут настолько сильно “увлекаться повышением цен на хлеб”, в Украине могут снова ввести госрегулирование на социально значимые продукты питания, которое было отменено в 2017 году. И тогда на популярные сорта хлеба снова установят отрицательную рентабельность.

“Тогда пекари производили на рынок в условиях отрицательной рентабельности. Они не были в убытках, установили достаточно высокие цены на торты, печенье и на разную выпечку. Но социальные сорты хлеба они держали дешево - в этом и была суть социального госрегулирования. Сейчас же пекари должны помнить, что если они собираются так сильно повышать цены на хлеб (а он на сегодняшний день является основным продуктом в потребительской корзине украинцев), то государство может вернуть госрегулирование в Украине”, - сказал Олег Пензин.

Эксперт отметил, что по остальным продуктам питания - все более-менее прогнозировано и, если разбирать по цифрам, не так уж и страшно. Должен немного подорожать сахар, так как в ноябре заканчивается производство сахара из свекольного урожая.

“Цена на сахар перед новым сезоном объективно всегда немного растет. Но не факт, что она будет очень высокой”, - сказал специалист.

Также спрогнозировал рост цен на овощи, потому что они на сегодняшний день стоят дешевле, чем в прошлом году. Также заявил, что параллельно подорожает мясо - из-за роста цены на зерно (которое является комбикормом и пищей для животных). А также подсолнечное масло.