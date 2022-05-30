Около трети украинской экономики не работает из-за войны – Шмыгаль

12:31 30 мая Киев, Украина

На сегодняшний день из-за войны потеряно от 30% до 50% экономики Украины. Прогноз падения ВВП также составляет 30–50%

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмигаль.

«В среднем около 35% экономики сегодня не работает. Соответственно, бюджет ориентировочно выполняется на 50-70% мирного времени. При этом драматически выросли расходы на социальные нужды, гуманитарные нужды, на разминирование», – сказал он.

Около 17% бизнесов вообще прекратили свою работу, а 60% предприятий работают на уровне ниже довоенного. Разрушения претерпели более 25 тысяч километров дорог, более 200 заводов и 12 аэропортов. Более 500 медицинских учреждений и 100 учебных заведений повреждены или разрушены полностью.



Украина имеет бюджетный дефицит в размере 5 миллиардов долларов ежемесячно, поэтому поддержку оказывают зарубежные партнеры. В целом прямые убытки от войны составляют около 600 миллиардов долларов и растут каждый день.