Около 840 млн гривен в год теряют украинцы на взятках

Одной из главных проблем нашего общества является такой вид коррупции, как взятки. Так повелось, что от рождения и до смерти гражданин Украины сталкивается с волокитой в решении жизненных вопросов. «Протолкнуть» любой вопрос всегда можно за взятку соответствующему лицу. Какие шаги предприняло нынешнее правительство для решения этой проблемы? Как остановить утечку средств из кошельков украинцев?

Первый заместитель Министра цифровой трансформации Алексей Вискуб заявил, что электронные услуги — это выгодно, поскольку уже сегодня граждане могут сэкономить до 495 млн грн в год, если будут получать государственные услуги онлайн и не посещать госорганы. Это как раз те средства, которые вы тратите на дорогу, всевозможные бланки и ксерокопии документов. Более того, потенциальная экономия на взятках достигает 841 млн грн в год.

В Министерстве цифровой трансформации также проинформировали о запуске антикоррупционных услуг на портале «Дія». Сейчас онлайн можно начать работы и ввести в эксплуатацию объекты класса риска СС1 (90% всего строительства в Украине), к концу года запустят услуги для остальных классов. Кроме того, ведомство упростит электронную идентификацию благодаря сервису «Дія» — SmartДія — электронная подпись, которую можно получить и переоформить со смартфона.