Около 40 компаний готовятся к сертификации по разминированию территорий Украины — Минэкономики

18:05 28 сентября Киев, Украина

Сейчас в Украине есть разрешение на работы по разминированию 17 сертифицированных компаний. Еще 29 находятся в процессе сертификации, и разрешение на работу в полях получат в ближайшие месяцы.

Об этом на брифинге сообщил заместитель министра экономики Украины Игорь Безкаравайный.



По его словам, уже весной 2024 года ожидается существенное пополнение частных операторов противоминной деятельности, поскольку около 40 компаний готовятся к сертификации.