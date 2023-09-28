Около 40 компаний готовятся к сертификации по разминированию территорий Украины — Минэкономики

18:05 28 сентября Киев, Украина

Сейчас в Украине есть разрешение на работы по разминированию 17 сертифицированных компаний. Еще 29 находятся в процессе сертификации, и разрешение на работу в полях получат в ближайшие месяцы.
 
Об этом на брифинге сообщил заместитель министра экономики Украины Игорь Безкаравайный.

По его словам, уже весной 2024 года ожидается существенное пополнение частных операторов противоминной деятельности, поскольку около 40 компаний готовятся к сертификации.
"Около 40 компаний, по нашей информации, сейчас готовятся к сертификации, собирают необходимые документы, изучают опыт, знакомятся с процедурами, завозят технику и т.д. Поэтому весной, на следующий сезон, мы ожидаем существенное пополнение среди операторов противоминной деятельности, которые не будут правительственными структурами, а будут частными или международными организациями, которые будут производить разминирование", – пояснил Игорь Безкаравайный.