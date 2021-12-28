Оккупанты в Крыму заявили о передаче украинских портов в "федеральную собственность" РФ

Лидер российских оккупантов в Крыму Сергей Аксенов заявил о передаче в «федеральную собственность России» Керченского и Феодосийского морских портов. Они находятся в государственной собственности Украины. Об этом он заявил на конференции 28 декабря, цитирует Радио Свобода.
Украинские порты передают в федеральную собственность России «для обеспечения загрузки, при сохранении штатной численности и трудовом коллективе», рассказал глава кафиров. По его словам, грузопоток через эти порты вроде бы должен увеличиться.
Напомним, после митингов 26 февраля российские кафиры захватили крымский парламент.
16 марта 2014 г. на территории Крыма и Севастополя состоялся не признанный большинством стран мира «референдум» о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав.
Ни Украина, ни ЕС, ни США не признали результаты голосования на референдуме. Президент России Владимир Путин 18 марта объявил о присоединении Крыма к России.
По подсчетам Офиса генпрокурора, общая сумма ущерба, который Россия нанесла Украине в результате незаконной аннексии Крыма, составляет около 1 трлн грн. Она не фиксирована и будет расти, пока продолжается российская агрессия против Украины.
Украинские порты передают в федеральную собственность России «для обеспечения загрузки, при сохранении штатной численности и трудовом коллективе», рассказал глава кафиров. По его словам, грузопоток через эти порты вроде бы должен увеличиться.
Напомним, после митингов 26 февраля российские кафиры захватили крымский парламент.
16 марта 2014 г. на территории Крыма и Севастополя состоялся не признанный большинством стран мира «референдум» о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав.
Ни Украина, ни ЕС, ни США не признали результаты голосования на референдуме. Президент России Владимир Путин 18 марта объявил о присоединении Крыма к России.
По подсчетам Офиса генпрокурора, общая сумма ущерба, который Россия нанесла Украине в результате незаконной аннексии Крыма, составляет около 1 трлн грн. Она не фиксирована и будет расти, пока продолжается российская агрессия против Украины.
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