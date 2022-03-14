Оккупанты прицельно бьют по сельскохозяйственной технике, подрывая продбезопасность в Украине и мире

17:20 14 марта Киев, Украина

Как сообщают в Главном управлении разведки Минобороны , оккупанты целенаправленно уничтожают сельскохозяйственную технику в Украине.

Систематические случаи таких действий зафиксированы в Броварском районе (Киевская область), Мелитопольском районе (Запорожская область), Прилуцком, Нежинском, Новгород-Северском районах (Черниговская область). В ряде районов Херсонской и Харьковской областей.



Также сельскохозяйственная техника массово реквизируется захватчиками для проведения инженерных работ, построения укреплений и использования в качестве тягачей для бронетехники. К этим работам принудительно вовлекается местное население в оккупированных населенных пунктах.



Из последних сообщений: ночью 13 марта в населенных пунктах Чупаховка и Оленинское Ахтырского района (Сумская область) нанесен прицельный авиационно-бомбовый удар по местам хранения сельхозтехники. В результате удара, вся техника, более 30 единиц, была уничтожена.



Такие действия врага свидетельствуют о следующем 👇

⚠️Происходит целенаправленное уничтожение врагом сельскохозяйственной техники. Это поставит под угрозу проведение посевной кампании в весенний период. Что может привести к гуманитарному кризису в отдельных регионах нашего государства.



⚠️Относится под угрозу продовольственная безопасность не только Украины. Наше государство является одним из основных поставщиков многих видов сельскохозяйственных культур на рынки Европы и Китая.



⚠️Оккупанты продолжают практику нанесения ударов по гражданским объектам. Этим грубо в нарушение фундаментальных принципов международного гуманитарного права.