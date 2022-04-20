Облгазы задолжали более 9 млрд гривен за отобранный газ

По итогам первого полугодия 2021 года задолженность операторов газораспределительных сетей (Облгазов) составила 9,4 миллиарда гривен.
Об этом сообщается на сайте компании.
Об этом сообщается на сайте компании.
ОГТСУ отмечает, что за последних 2 месяца динамика погашения задолженности крайне низкая, при том, что часть облгазов продолжает несанкционированно отбирать газ и накапливать долги.
К тому же в июне значительно нарастили долги Кировоградгаз (на 22,8 млн грн), Херсонгаз (на 19,4 млн грн), Мелитопольгаз (на 5,4 млн грн). ОГТСУ прогнозирует, что с наступлением нового отопительного сезона ситуация с накоплением задолженности ухудшится. Поэтому, отмечают в компании, до наступления отопительного периода критически важно имплементировать на уровне Кабинета Министров принятые на законодательном уровне изменения по внедрению распределительных счетов для облгазов.
Такой механизм предполагает, что часть средств, которые облгазы получают от населения за услугу распределения газа, будет автоматически перечислена для оплаты за газ на ПТР.
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