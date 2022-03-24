Ограничения на выплату зарплат отменили - Кабмин

В карантинный период Кабинет Министров ввел ограничения, согласно которым заработная плата руководителям и членам наблюдательных советов государственных предприятий имела ограничения. Цифры должны были не превышать 10 кратный размер минимальной зарплаты. Сегодня стало известно, что ограничения отменены.

В правительстве напомнили, что Верховная Рада предоставила право Кабинету Министров сокращать срок действия ограничений, запретов, льгот и гарантий, установленных законами по предотвращению возникновения и распространения Covid-19. Одновременно правительство вернуло порядок, когда размер вознаграждения определяется в кратности к среднемесячной оплаты в зависимости от группы предприятия и вида его экономической деятельности.

Также возвращены ограничения, которыми месячный размер зарплаты руководителя, который определяется в контракте, не должен превышать 1250000 грн.

В правительстве также заявили, что в соответствии с международными договоренностями, украинская власть должна снять ограничения на выплаты до 1 июля.

В апреле президент Владимир Зеленский заявлял украинскому народу в видеообращении: «Затянуть пояса должны все государственные служащие. Уже с апреля, независимо от ранга и должности, их зарплата не превышает 47000 гривен. Это касается всех - судей, народных депутатов, прокуроров, работников Национального банка Украина, ЦИК и многих других чиновников".

Так собирались экономить средства в условиях карантина.