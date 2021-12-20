Официальный курс валют в Украине на 13 августа

Национальному банку Украины удалось немного укрепить гривну по отношению к евро, хотя на межбанковских торгах она упала. По состоянию на 13 августа официальный курс гривну в НБУ составил 32,3961 за 1 евро. Еще накануне, 12 августа, он составлял 32,5562 гривны за 1 евро.

Официальный курс гривны к доллару НБУ укрепил до 27,5266 грн/долл. по сравнению с 27,5982 грн/долл. днем ранее.

На межбанковском рынке в течение торговой сессии котировки доллара в покупке понизились с 27,57 грн. до 27,50 грн, в продаже – с 27,60 грн до 27,52 грн.

Котировки евро поднялись в покупке с 32,3340 грн до 32,3977 грн, в продаже - с 32,3692 грн до 32,4213 грн.

Котировки по российскому рублю упали с 0,3766 грн до 0,3728 грн в покупке и с 0,3773 до 0,3732 грн в продаже.

Напомним, Национальный банк на среду, 12 августа, ослабил официальный курс гривны до 32,5562 грн/евро по сравнению с 32,4653 грн/евро днем ранее.