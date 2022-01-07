Официальный курс гривны на четверг, 27 августа

Национальный банк Украины опубликовал официальный курс иностранных валют на четверг, 27 августа 2020 года. Курс доллара по сравнению с показателями в среду, 26 августа, немного упал в цене и теперь составляет 27,38 гривен.
Официальные курсы гривны к иностранным валютам:
Официальный курс
Официальные курсы гривны к иностранным валютам:
Официальный курс
1 фунт стерлингов 35,9921
1 доллар США 27,3860
1 швейцарский франк 30,0549
10 иен 2,5762
10 российских рублей 3,6127
1 евро 32,2812
К осени курс доллара, который перед длинными выходными резко упал, в Украине может вырасти с отметки 27,3 до 27,6 грн/$.
Также в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 25 августа на 3,31 коп. до 27,5629 UAH/USD, курс покупки – понизился на 1,61 коп. до 27,2871 UAH/USD.
Кроме того, с 14 по 21 августа курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 0,08 коп. до 27,5438 UAH/USD, курс покупки понизился на 2,44 коп. до 27,2426 UAH/USD, снижаясь четвертую неделю подряд.
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