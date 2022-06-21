Официальные безработные в Украине будут привлекаться к разбору завалов и строительству укреплений

Официально зарегистрированные безработные, которые не найдут работу в течение 30 дней, будут привлекаться к «общественно полезным работам».
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
За эту работу государство будет платить минимальную зарплату (на июнь это 6500 грн, с 1 октября это будет 6700 грн).
Премьер объяснил, что таким решением правительство «устраняет возможность, когда люди могли получать деньги от государства и отказываться от предложенной работы».
Статус безработного и выплаты по безработице также теряются, если человек находится за границей более 30 дней во время военного положения.
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