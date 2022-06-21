Официальные безработные в Украине будут привлекаться к разбору завалов и строительству укреплений

19:15 21 июня Киев, Украина

Официально зарегистрированные безработные, которые не найдут работу в течение 30 дней, будут привлекаться к «общественно полезным работам».

"Это может быть разбор завалов, строительство защитных сооружений, благоустройство, ремонтные или сельскохозяйственные работы. Что именно нужно делать в каждом конкретном регионе – будут определять местные власти", – отметил глава правительства.

За эту работу государство будет платить минимальную зарплату (на июнь это 6500 грн, с 1 октября это будет 6700 грн).



Премьер объяснил, что таким решением правительство «устраняет возможность, когда люди могли получать деньги от государства и отказываться от предложенной работы».



Статус безработного и выплаты по безработице также теряются, если человек находится за границей более 30 дней во время военного положения.