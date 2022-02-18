Одно из министерств переименовали - Кабмин

12:00 22 Май Киев, Украина

На сайте Кабинета министров появилась информация о переименовании одного из министерств. Речь идет об Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, которое получило свое название в 2019 году. Согласно новому распоряжению, ведомство будет носить новое название -Министерство экономики Украины.



«Министерству экономики в месячный срок в установленном порядке на рассмотрение Кабинета министров Украины предложения о внесении в акты законодательства изменений, вытекающих из настоящего постановления», - постановило правительство.





Напомним, в сентябре 2019 Кабмин под руководством тогдашнего премьера Алексея Гончарука переименовал ряд министерств. В частности, Министерство экономического развития и торговли был переименован в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.



Добавим, на этой неделе Рада изменила руководителя Министерства развития экономики. Народные депутаты освободили от должности министра Игоря Петрашко. Кресло Петрашко занял глава налоговой Алексей Любченко. Он также получил должность первого вице-премьер-министра