Одесская консерватория: куда дели 3 млн грн?

18:58 14 Июль Киев, Украина

Последние новости Одессы: Аудиторы провели проверку в Одесской консерватории. За три года деятельности сотрудники Госаудитслужбы обнаружили нарушений на более чем 3 миллиона гривен.

Во-первых, сотрудникам общежития выплачивали заработную плату с нарушением законодательства, вследствие чего казна консерватории потеряла полтора миллиона гривен. Во-вторых, стоимость проживания в общежитии была занижена. Из-за этого не хватает 220 тысяч гривен.

Кроме того, студенты не оплачивали обучение вовремя - учреждение потеряло еще 440 тысяч. Подрядчики ремонта в общежитии и лагере «Романтика» также незаконно завысили ценник на капремонт зданий – консерватория потеряла 140 тысяч гривен. Во время инспекции по требованию аудиторов уже возместили 2,5 миллиона гривен. Восемь сотрудников консерватории привлекли к административной ответственности.