Одесская колония будет выставлена на аукцион повторно с ценой в два раза меньше изначальной - Минюст

26 июля 2021 года Министерство юстиции повторно выставит на аукцион лот, который не смогли продать в июне текущего года. Объектом стал имущественный комплекс Южной исправительной колонии № 51. Учитывая отсутствие покупателей в первый раз, ведомство приняло решение сократить стоимость лота в два раза.

Так, в прошлый раз стартовая цена Одесской колонии составляла 223,3 миллиона гривен, а сейчас — 111,6 миллиона гривен. Во время первого аукциона, который состоялся 25 июня, не было желающих приобрести объект.

Напомним, что 3 июня в Украине впервые на аукционе продали имущество Львовской исправительной колонии №48 за 377,5 млн грн. Это произошло в рамках «Большой распродажи тюрем».

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции совместно с Фондом государственного имущества Украины объявили о запуске проекта по приватизации «законсервированных» тюрем, в которых более 2 лет не содержатся заключенные, а персонал сведен к минимуму.