Оцифровка пенсионных дел в Украине: 900 тысяч из 11 миллионов

Пенсионный фонд Украины начал оцифровку дел граждан пенсионного возраста. Такое нововведение облегчит работу фонда в целом и его отделов в частности. Согласно данным Департамента информационных систем и электронных реестров – уже переведено в электронный вид свыше 900 тысяч бумажных дел.
Также отмечается, что работы по оцифровке архива пенсионных дел планируется завершить до 2024 года.
Кроме того, Пенсионный фонд напоминает, что введен электронный сервис - мобильное приложение "Пенсионный фонд", благодаря чему реализовано доступ к электронным сервисам Пенсионного фонда Украины в удобном формате с мобильных устройств (смартфонов и планшетов).
С помощью мобильного приложения граждане имеют возможность подавать документы для назначения или перерасчета пенсии, получить доступ к электронной пенсионного дела; просмотр и получение сведений о выплаченной заработной плате, уплаченные в пользу лица страховые взносы, приобретенный страховой стаж.
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