Оцифровка пенсионных дел в Украине: 900 тысяч из 11 миллионов

11:37 06 Август Киев, Украина

Пенсионный фонд Украины начал оцифровку дел граждан пенсионного возраста. Такое нововведение облегчит работу фонда в целом и его отделов в частности. Согласно данным Департамента информационных систем и электронных реестров – уже переведено в электронный вид свыше 900 тысяч бумажных дел.

"Работа по оцифровке архива пенсионных дел начато во всех главных управлениях Пенсионного фонда Украины и по состоянию на 5 августа 2020 оцифровано 915 0 тыс. бумажных пенсионных дел", - говорится в ответе на вопрос журналистов.

Также отмечается, что работы по оцифровке архива пенсионных дел планируется завершить до 2024 года.

Кроме того, Пенсионный фонд напоминает, что введен электронный сервис - мобильное приложение "Пенсионный фонд", благодаря чему реализовано доступ к электронным сервисам Пенсионного фонда Украины в удобном формате с мобильных устройств (смартфонов и планшетов).

С помощью мобильного приложения граждане имеют возможность подавать документы для назначения или перерасчета пенсии, получить доступ к электронной пенсионного дела; просмотр и получение сведений о выплаченной заработной плате, уплаченные в пользу лица страховые взносы, приобретенный страховой стаж.

Напомним, что на 1 января 2020 в Украине насчитывалось более 11 миллионов пенсионеров.