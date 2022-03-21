Оценка падения ВВП ухудшена - Госстат

Государственная служба статистики ухудшила свой прогноз касательно темпов развития украинской экономики. Так, ведомство опубликовало отчет, где ухудшило оценку падения ВВП страны. В предыдущем отчете падение исчислялось в 2%, в новом отчете – 2,2%

Об этом сообщается на сайте Госкомстата. По данным статистического ведомства, номинальный ВВП составил 1008,6 млрд гривен, а ВВП в расчете на одного человека - 24280 гривен. Таким образом, экономика Украины падает пятый квартал подряд.

Сокращение реального ВВП началось в I квартале 2020 года и составил 1,2%, в II квартале было зафиксировано падение на 11,2%, в III квартале - на 3,5%, IV квартале - на 0,5%.

Ранее Государственная служба статистики обнародовала оценку валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2020 году. Экономика сократилась на 4,0%, что несколько лучше правительственного прогноза (4,8%).